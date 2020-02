Una carretera que se construye con mano de obra china

Su historia en Colombia inició, entonces, el 25 de noviembre de 2015 cuando la conexión Mar 2, conocida también como Autopistas de Urabá, se la ganó la empresa China Harbour Engineering, Chec. Durante cuatro años no hubo obras ya que solo hasta el 24 de julio de 2019 lograron el cierre financiero. Al día de hoy, según el Gestor de Proyectos de Infraestructura del Ministerio de Transporte, solo se ha ejecutado un 15 %.

Así viven

Indica que la gran mayoría de su gente viene del norte de China. “En el proyecto tenemos tanto personas chinas como colombianas. El señor Fang dice que en la medida en que podamos cumplir los requerimientos del proyecto con personal colombiano, lo haremos. Hay ciertas especialidades que buscamos ampliando la zona de influencia del proyecto, pero cuando no se encuentran acudimos a especialistas chinos. Todo lo que se pueda hacer con personal colombiano, se hace”, dice Abisambra. Señala que tienen 500 personas chinas en la obra y que la mayoría son personal calificado.

Explica que el horario laboral es de ocho horas al día. “Obviamente, como estamos en una obra de ingeniería a veces se presentan situaciones en campo que ameritan horas extras, pero no es lo común. Nosotros respetamos las exigencias del contrato y la ley colombiana que nos rige para este proyecto”.

Otro dato. Los chinos trajeron todo. En la obra hay ingenieros, tecnólogos y mano de obra no calificada. Pero también –según relató el ingeniero colombiano– hay volquetas, retroexcavadoras, plantas de asfalto, equipos de pavimentación. No les permitieron traer el cemento ni el PVC; pero también estaba en sus planes.

En los campamentos tienen sus cocinas y sus cocineros. A veces salen a almorzar al pueblo. Fuman mucho. Mucho. Trabajan como hormigas. Rinden más que cualquier colombiano y eso lo dicen los mismos obreros locales. Son muy organizados. “Nosotros, por ejemplo, en el tema ambiental somos muy quisquillosos, ellos no. Solo tienen un objetivo: terminar, el resto no lo entienden. Son personas de resultados”, cuenta un ingeniero y recuerda que la semana pasada justo cuando cayó un aguacero en la región los colombianos estaban debajo de carpas protegiéndose de la lluvia, mientras que los chinos siguieron como si nada. Trabajan por cuadrillas que se van moviendo por la carretera.

En el campamentos construyeron los baños idénticos a los que tienen en sus casas en China: todos están a nivel del piso. Un ingeniero colombiano se pregunta: ¿Que cuántos hay? y él mismo se responde. “Ellos dicen un número, pero cuando se les pide la documentación aparecen más de los que ellos decían. Ha sido muy difícil contar la cantidad de chinos que hay porque no podemos hacer un recorrido para identificarlos, todos son iguales”.

Los contrastes

Leyton Urrego Durango, alcalde de Dabeiba, plantea los claroscuros de la construcción de la carretera. Indica que, en términos generales el pueblo se ha acoplado a la presencia china, es más, “ellos se mueven como Pedro por su casa, muchos ya tienen sus amigos acá, están totalmente integrados”.

El impacto que ha tenido la obra en el municipio tiene que ver con los arriendos, “en este momento en Dabeiba no se consigue un apartamento, es muy difícil, al igual que los hoteles, los cuales tienen al tope su disponibilidad. Aunque los chinos viven en su campamento, los ingenieros en su gran mayoría son de afuera y han ocupado todos los hoteles”.

Explica que su preocupación radica en que “hay muchos chinos y son pocos los dabeibanos trabajando en la obra. Teníamos un dato de que había 600 trabajando, luego nos dijeron que 450, después dijeron que había aumentado, pero nosotros no tenemos oficialmente ese número. La gente del pueblo que está trabajando es muy poquita. Teníamos entendido que primero contratarían la mano de obra local. Aquí no se está cumpliendo eso y nos tiene preocupados”.

Es más, señala que, aunque en su municipio hay ingenieros, abogados y contadores, “siempre nos dicen que no cumplen con los requerimientos y por eso han traído mucha gente de afuera”.

Manuel Felipe Gutiérrez, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, explico que, efectivamente en la conexión Mar 2 hay cerca de 600 chinos, pero que son solo las dos terceras partes de los trabajadores que tiene el proyecto. ¿Por qué pasó esto? Gutiérrez responde: “No existía una restricción contractual, no quedó establecido que la totalidad de la mano de obra debería ser colombiana, por eso es que se nos sale de control que traigan obreros desde la China. Estamos trabajando en que la mano de obra calificada sea local”.

Explicó Gutiérrez que esta situación es atípica. “Es el único caso que tenemos en el que tengamos una cantidad tan grande de trabajadores extranjeros. Claro, hay españoles, austriacos en otras vías; pero no se me ha presentado esta situación. Le insisto, es una situación atípica que no quedó prevista en el contrato”.

Frente al avance de obra indicó que tiene un retraso. “Lo que logramos fue poner las obras en funcionamiento, hacer el cierre financiero para tener los recursos necesarios. Ahora, sí hay un avance importante, han estado trabajando de una manera acelerada”.

Es importante anotar que entre las empresas que construirán el Metro de Bogotá está China Harbour Engineering, Chec, la misma que está en Dabeiba, por esa razón, desde ya se plantea que aumentará la llegada de chinos al país en los próximos meses. Es más, ellos mismos informaron en un comunicado de prensa de diciembre la llegada de casi 500 ingenieros que estarán en el metro capitalino. Es de anotar que en el contrato de concesión se habla de buscar mano de obra local y la Alcaldía espera que esta obra genere 27.000 empleos permanentes a lo largo de 5 años.

Entretanto, en Dabeiba ya se habla de noviazgos entre chinos y dabeibanas. Se dictó un curso de mandarín porque muchos quieren comunicarse y los orientales han ido aprendiendo a comer fríjoles con chicharrón.