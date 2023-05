Tulio Gómez, presidente del América, aspira a la Alcaldía de Cali

Según el diario El País, de Cali, don Tulio aún debe disipar las dudas con respecto a la posible inhabilidad que podría recaer sobre su candidatura y posible elección como Alcalde de Cali, debido a que mientras unos abogados sostienen que la vinculación contractual que él podría tener con la Administración local ya es un tema superado, otros juristas sostienen lo contrario.

Lea también: Con guiños y dardos, políticos reaccionaron a declaraciones de Federico Gutiérrez sobre posible candidatura en Medellín

“Quiero devolverle a Cali todo lo que me ha dado, pienso que es el momento de trabajar por Cali. Me iré por firmas, si por firmas no llego, prefiero no llegar. No quiero llegar amarrado a nadie ni que me toque que empezar a repartir secretarías”, dijo Gómez durante su vista a la Registraduría, donde estuvo acompañado por la medallista olímpica Yuri Alvear.

Ahora el empresario tiene 40 días para recoger las 50.000 firmas y poder recibir el aval como candidato a la Alcaldía de Cali.