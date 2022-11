Vit Jedlicka es un político de origen checo y, según lo relató el diario español El Economista, el sueño de fundar una nación donde se garantizara la libertad como bien supremo hizo que buscará en Google las tierras existentes que no tenían dueño en el mundo, sobre las que nadie exigía ningún tipo de soberanía lo que se llama comúnmente como ”tierra de nadie” .

“Liberland no está totalmente desarrollado en este momento, está en construcción. Estamos tratando de construir un pueblo allí. Estamos en comienzos de esa construcción empezando por la delimitación de las fronteras, queremos hacer un aeropuerto”

¿Qué otros estados han reconocido Liberland?

“Tenemos ciertos acuerdos con Haití y Malaui, son acuerdos entre países y es una forma de reconocimiento sólido y fuerte. Estamos adelantando acuerdos similares con otros cuatro países, no es solo Colombia (...) no debemos ser reconocidos por otra Nación, los criterios de Montevideo no establecen eso”.