La ola de violencia e inseguridad no da tregua en Bogotá y sus municipios aledaños. Al mediodía del jueves, un grupo de ladrones se subió a atracar en un bus en Soacha, Cundinamarca , que hacía la ruta hacia el sector conocido como Compartir.

“Con un revolver me pegaron un cachazo en la cabeza. Me empezó a salir sangre. Luego me quitó el celular y un dinero que tenía en la billetera. La buseta arrancó, cerraron las puertas y los ladrones permanecían adentro”, dijo.

En medio de la situación, los pasajeros, desesperados por la presencia de los ladrones, empezaron a gritar para pedir ayuda. Algunas patrullas de la policía que estaban por esa zona del municipio atendieron el llamado.