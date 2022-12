Dos patrulleros de la Policía sacaron esposada a una mujer que –en compañía de sus dos hijos menores, uno de ellos de brazos– acudió a una tienda de Jon Sonen de Cartagena para reclamar su liquidación laboral. Como consecuencia, la tienda fue sellada temporalmente por el Ministerio de Trabajo al considerar que hubo una vulneración a los derechos laborales.

“No me quites a mi niña. Hijo, grábame cómo me sacan de la tienda porque me deben dos millones de pesos. Me deben más de dos millones de pesos hace dos años y no me quieren cancelar. Llamaron a la Policía y aquí me sacaron esposada”, dice Norelys Álvarez Sarmiento mientras su hijo de ocho años la graba.

La mujer terminó siendo expulsada del local por dos policías. Además, argumentó que la empresa a la que pertenecía cometía otras irregularidades como descuentos de la seguridad social sin estar afiliada a EPS y fondo de pensión, atrasos en el sueldo y traslados injustificados desde Cartagena a Yopal (Casanare) justo después de que terminó su licencia de maternidad.

El caso de la mujer se hizo viral y fue conocido por el Ministerio de Trabajo y hasta el presidente Gustavo Petro catalogó el hecho como “deplorable”. La tienda fue sellada temporalmente y contra los patrulleros que participaron cursará una investigación en la Procuraduría por su presunta infracción disciplinaria.