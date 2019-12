“No hay una sola prueba”: Santos ante el CNE

Sigue la investigación

Al ser interrogado sobre su relación con Sanmiguel a la salida de la versión libre ayer, Santos fue categórico al afirmar: “No tengo ni idea de quién es ese señor”.

Además, aseguró que Moreno, quien es cercano al Partido Liberal, no jugó ningún rol en su campaña. “Se han dicho muchas mentiras, pero yo he guardado silencio para no politizar a la justicia”, añadió.

Tras su declaración, los magistrados encargados del caso, Doris Méndez, Renato Contreras y Luis Guillermo Pérez, informaron las fechas para las declaraciones juramentadas de Sanmiguel, el 16 de enero a las 9 am, y Portilla, el mismo día a las 11.

De acuerdo con Armando Novoa, exmagistrado del CNE, el siguiente paso tras la investigación sería que los magistrados encargados entreguen las evidencias a la sala plena, compuesta por 9 togados, en la que una mayoría de dos tercios (al menos 6 de ellos) es necesaria para decidir si abrir una investigación formal al expresidente