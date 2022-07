La elección de Power para asistir a la transmisión de mando del 7 de agosto cobra sentido en tanto esta agencia apoya proyectos en Colombia, a través de “oportunidades económicas lícitas, la construcción de capacidad institucional local para responder a las necesidades sociales, la ampliación del acceso a los servicios financieros y el apoyo a la implementación de la estrategia de tierras y desarrollo rural”, como explican en su página web, en la que detallan que hay un enfoque diferencial al brindar los apoyos.

Power, efectivamente, lidera la principal agencia de desarrollo internacional del mundo, cuyo personal global es de más de 10.000 personas. Aterrizó en este cargo el 3 de mayo de 2021 y por eso, uno de sus principales retos como cabeza de Usaid ha sido la pandemia de covid-19 y el peligro que este virus ha implicado en los avances del desarrollo global.

Nacida en Londres (Inglaterra), Power se graduó, en 1992, de una licenciatura en historia de la Universidad de Yale. De allí pasó a convertirse en corresponsal de guerra, cubriendo el conflicto de Bosnia (1992-1995) e informando desde lugares como Kosovo, Ruanda, Sudán y Zimbabue para US News & World Report, The Boston Globe, The Economist y The New Republic.