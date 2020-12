ante quemaduras no se cure solo

Por miedo o vergüenza, algunas personas no van a los centros de salud luego de presentar una quemadura por pólvora en cualquier parte de su cuerpo y luego puede ser peor, comenta la toxicóloga María Antonia Noguera. Ella recomienda desabrochar la ropa de la víctima para que pueda respirar, no manipular la herida, no echarle ningún “remedio” casero y acudir al médico de inmediato.