Los anuncios, sin embargo, no pararon ahí. En el más reciente Puesto de Mando Unificado (PMU), Ruiz aseguró que no tiene sentido seguir contando el número de casos covid a diario, debido a que generan esfuerzos extra en las Secretarías de Salud y las IPS. “Esto no quiere decir que no debemos mantener el rigor en la recolección de las cifras”, concluyó.

Además, se refirió a la necesidad de que los colombianos tengan claro que los puntos de vacunación anticovid que estaban abiertos de forma temporal comenzarán a cerrarse a nivel nacional a partir del próximo 2 de mayo. Recordó que paulatinamente las personas tendrán que asistir a los puntos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) para acceder a sus dosis contra el covid. Así sucede con el resto de vacunas que son cubiertas por el sistema de salud.