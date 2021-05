Una de cada diez personas que tiene covid-19 contagia a los demás en el hogar, señala un estudio de la revista científica Jama realizado en febrero de 2021. Así que si en casa hay alguien positivo, más que alarmarse, lo que debe hacer es cuidarse y seguir las medidas de bioseguridad con mucha atención.

Muchos casos se tratan desde la casa, explica Juan Carlos Cataño, infectólogo y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia: “Cuando existen síntomas leves en los pacientes, aquellos que no requieren oxígeno, que no sienten obstrucción en el pecho, ni tienen los dedos morados, pueden recibir tratamiento desde el hogar porque no necesitan cuidados especiales”.

Ahora bien, para quienes conviven con estas personas deben existir algunas medidas y consejos a seguir para evitar un contagio de covid-19 en el núcleo familiar.