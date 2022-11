Esa entidad, a cargo del registrador Alexander Vega, dice que no se va a pronunciar sobre las declaraciones que dio el político cercano al exvicepresidente Germán Vargas Lleras y que la tienen, otra vez, en el ojo del huracán tras el escándalo de marzo de 2022 por la demora en la entrega de resultados de las elecciones a Congreso.

Lo particular es que en la denuncia estarían implicados cuatro congresistas de Cambio Radical, dos de ellos de los más visibles del partido, los senadores David Luna y Carlos Fernando Motoa, este último ponente del proyecto.

EL COLOMBIANO se comunicó con los equipos de esos legisladores para conocer sus versiones –salvo el de la representante Ruth Caicedo que no respondió las llamadas– y todos o niegan haber recibido mermelada de la Registraduría o ni siquiera respondieron a la consulta enviada por este diario.

En la repartija de esos 100 cargos estarían vinculados, al menos, once congresistas que están en la lista mencionada por el presidente de Cambio Radical.

“Este proyecto me recuerda a esos burros que les ponen una zanahoria por delante para que avancen, este proyecto tiene la oferta de ampliar la planta de la Registraduría”, denunció Córdoba.

Alejandro Carlos Chacón, senador Partido Liberal

Habría tenido una cuota en Norte de Santander. No contestó al llamado de este diario y en medios desmintió la noticia.

Aldredo Deluque, Senador Partido de la U

Tendría cuota en La Guajira. “No veo razones de fondo, cómo tampoco las vio la corte, para no apoyar la reforma”, aseguró.

Berner Zambrano, exsenador Partido de la U

Contaría con dos cuotas en Putumayo, una de ella su cuñada Alexandra Ordóñez. Dice que esta ella ya trabajaba en la entidad.

Carlos Fernando Motoa, senador Cambio Radical

Tendría cuota en Cali. “Desconozco los fundamentos de lo dicho por el presidente Córdoba”, afirmó.

David Luna, senador Cambio Radical

Tendría una cuota en Huila. “Es amigo mío, pero nada que ver con su nombramiento”.

Édgar Díaz, senador Cambio Radical

Su cuota estaría en Norte de Santander. Este diario se comunicó con su equipo, pero no respondió.

Fabio Amín, senador Partido Liberal

Tendría cuota en Córdoba. “No me he visto con el registrador, no podría haber recomendado a nadie”, dijo.

Jorge Méndez, representante Cambio Radical

Tendría cuota en la Registraduría de San Andrés. Este diario lo contactó, pero no respondió.

Óscar Barreto, senador Partido Conservador

Señalado de tener dos cutoas en Tolima. Este diario se comunicó con su equipo, pero no respondió.

Óscar Sánchez, representante Partido Liberal

“Es irresponsable el señor que hace esa afirmación. Conozco el registrador porque soy de Facatativá”. Tendría cuota en ese municipio.

Ruth Caicedo, representante Partido Conservador

Tendría una cuota en la Registraduría delegada de Tumaco. No contestó los mensajes y llamadas.