Tras una larga jornada de debate, fueron aprobados 65 artículos de la reforma a la salud

Con la presencia del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se retomó este jueves 18 de mayo el primer debate sobre la reforma a la salud desde la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, después de que la sesión que se tenía prevista para el miércoles hubiera sido cancelada en el último momento.

Para el gobierno, las discusiones van por un buen camino, ya que en los últimos días se han dado avances que considera significativos, y a su vez, algunos partidos políticos aseguran que siguen abiertos al diálogo.

Sin embargo, la incertidumbre frente a la aprobación de los artículos que comprenden los cambios más importantes, los estructurales, sigue latente, pese a que aun cuenta con el respaldo del partido de La U y Liberal.

Los avances en la jornada de discusión sobre la propuesta en salud del gobierno avanzan de la siguiente manera:

Artículos aprobados: 8, 45, 63, 86 y 136

Con 15 votos por el sí y 6 votos por el no, y con proposiciones de modificación avaladas, fueron aprobados los artículos 63 y 136. Estos abordan el tema de atención primaria integral en salud y atención de las peticiones, así como las quejas y los reclamos provenientes de los usuarios.

Mientras que con 15 votos a favor y cuatro en contra, se aprobó el artículo 8, a través del que los territorios contarán con gestión en salud, el 45, a través del que se reconocerá el régimen laboral de las Instituciones de Salud del Estado, y el 86, con el que se establecerán las características del Sistema Público Unificado e Interoperable de Información en Salud.

Artículos aprobados sin proposiciones

Primera tanda

Tras la negación de varias proposiciones modificatorias o sorpresivas, y la votación en bloque, fueron aprobados 16 artículos: 5, 15, 16, 28, 32, 33, 34, 41, 42, 47, 85, 90, 92 y 114. Entre los que se destaca el 5, ya que este comprende los ejes centrales del nuevo modelo en salud para el país, como por ejemplo, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, y la predicción basada en información.

Además del 85, bajo el que se aprobó el régimen de contratación de las Instituciones de Salud del Estado (ISE), el Sistema Público Unificado e Interoperable de Información en Salud; y el 114, que permitirá la creación de un programa de becas en posgrados para el personal de la salud en áreas medico quirúrgicas y de salud pública.

Segunda tanda

Tras varios minutos de discusión entre algunos de los representantes, quienes pese a algunos desacuerdos, aprobaron un segundo bloque del articulado. Con 15 votos por el sí y 5 por el no, doce nuevos artículos resultaron aprobados: 3, 23, 52, 55, 61, 66, 73, 83, 111, 118, 128, y 129.

Algunos de los más relevantes son el 111 (condonación de intereses por sanciones impuestas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA), 128 (traslado de faltas a los tribunales de ética) y 129 (sujeción a disponibilidades presupuestales y al marco fiscal de mediano plazo).

Los artículos 95, 122 y 124 por solicitud de algunos senadores no se discutieron en bloque como los demás. Para la congresista Martha Alfonso existe una gran confusión con los mismos.

“Los 95, 122 y 124 son artículos que contribuyen a la regulación del gasto en el sistema de salud. No entiendo. Hemos discutido todos estos meses sobre que no va a alcanzar la plata porque no hay mecanismos para la regulación, pero piden que excluyamos los artículos que regulan el gasto en salud”, señaló Alfonso.

Tercera tanda

Con 15 votos por el sí y el 6 por el no, y con proposiciones de modificación avaladas, fueron aprobados los artículos 63 y 136. A través de estos se buscará brindar atención primaria integral en salud y atención de las peticiones, quejas o reclamos por parte de los usuarios.

La eliminación de 26 artículos fue negada

Con 16 votos por el no y 4 por el sí, y en medio de los señalamientos de la oposición sobre un presunto “pupitrazo” de algunos de los artículos claves de la reforma, la Comisión Séptima negó la eliminación de 26 de los artículos que la comprenden, entre los que se encontraban tres, que establecen el objeto y campo de la aplicación del proyecto.

En la primera fase del debate, se aprobaron tan solo tres artículos, hasta la sesión del pasado 16 de mayo, en donde 21 artículos contaron con el respaldo de los congresistas. Entre los que se destaca el 44, que permitirá la aprobación y evaluación del plan de gestión de las Instituciones de Salud del Estado de orden territorial; el 69, sobre los servicios complementarios en salud; el 88, para la identificación de medicamentos; 102, el acceso expedito a los servicios de salud; 104, para la creación de una política nacional de ciencia, tecnología e innovación en salud y el 108, la fundación de un Sistema de monitores de abastecimiento oportuno de tecnologías en salud.

También fueron aprobados el 43, 68, 101, 112, 113, 115, 119, 120, 123, 126, 127, 13 y 130, respectivamente.