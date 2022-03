La diferencia de resultados entre el preconteo y el escrutinio final en las votaciones a Senado llevó a que la Registraduría y la Presidencia de la República pidieran un reconteo: un hecho inédito en la historia del país.

En los últimos días ha habido una catarata de denuncias en redes sociales que señalan una presunta corrupción de los jurados de votación, pues se han mostrado como evidencia tachaduras en los formularios E-14. La petición del Ejecutivo, sin duda, está relacionada con estas demandas ciudadanas.

Este no es un panorama nuevo, lo mismo sucedió en 2010, 2014 y 2018, sin embargo tanto la Registraduría como la Misión de Observación Electoral (MOE) encontraron que estas tachaduras no son fundamentos para una denuncia concreta, en tanto hay que cotejar el E-14 con los formularios E-11 y E-24. Al final, el cotejo no arrojó irregularidad alguna.

Por ahora, la Registraduría entregó un informe a los medios de comunicación con los que sustento que el conteo de votos se rigió bajo estrictos estándares de seguridad. Por esto, dio parte de tranquilidad con las elecciones de Cámara de Representantes y las consultas.