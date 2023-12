Velasco dijo este martes, en diálogo con la W Radio, que a diferencia de lo que se ha dicho, no hay diferencia en lo que ha plantado el presidente Petro y lo propuesto por él en la Cámara. Según el ministro, lo que se está tratando de evitar es que los políticos hagan ferias con estos cargos. “El mérito se hace estableciendo una serie de requisitos mínimos y se somete a un examen, de ahí sale una lista de elegibles entre los que hayan cumplido con los méritos para ser directores. Esa lista se le entrega al gobernador y al alcalde, quienes son legitimados por la Constitución para escoger”, explicó nuevamente Velasco.

El ministro del Interior señaló, además, que uno de los puntos discutidos en la Cámara es que según la nueva propuesta la lista final de elegibles la haría el Ministerio de Salud y no los alcaldes, por lo que él propuso llegar a un término medio que no quite la potestad a los mandatarios locales. Líneas que han hecho pensar que lo que se busca es dejar contentos a algunas bancadas políticas en la Cámara.

“Creo en el mérito y por ello coincido con muchos representantes, incluyendo varios que se oponen a la reforma en el sentido de hacer un riguroso proceso de mérito que defina una lista de elegibles y que de ella salga una lista para que gobernadores y alcaldes como lo señala la constitución definan después de ese proceso quien será el director del respectivo hospital. Creo que en el artículo original del proyecto hay una muy buena aproximación a esa idea y por ello pedí revisar para que todos los sectores busquen una redacción del artículo con esa idea”, escribió Velasco en sus redes sociales.

El representante Christian Avendaño, también de la Alianza Verde, cree que es necesario que se haga un concurso público y abierto de méritos. “Lo que sentí en la plenaria, entre la mayoría de los congresistas, fue una aceptación del discurso del ministro Velasco, Lo que está claro es que ya está demostrado que ahora la elección funciona muy mal, porque los hospitales funcionan mal. Ahora que se le quiere poner una exigencia de mérito, pero muchos se quejan. Me parece terrible normalizar los hechos de corrupción como los que se presentan actualmente”, indicó.