La memoria a la que tanto apelan las víctimas del conflicto armado para no olvidar lo sucedido, pero más allá de no olvidar para que no se repitan los hechos, parece que no tuviera un sitio para reposar. O al menos así lo reflejan los retrasos en la construcción del Museo de la Memoria.

En Bogotá, el edificio destinado para esto se ha convertido en un elefante gris de orejas puntiagudas que no se ha terminado, pese a que fue un compromiso de hace seis años cuando el Gobierno y la extinta guerrilla de las Farc firmaron un acuerdo para terminar con las hostilidades, y se destinó la construcción del edificio como medidas de reparación para las víctimas.