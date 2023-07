“Apoyar a Estados Unidos o a Rusia me parece que es lo mismo”, controversia por frase de Petro desde Bélgica

En ese sentido, planteó que aunque en América Latina hay más gobiernos progresistas que en Europa, en el viejo continente sí hay una integración entre las naciones, pero no ocurre así en territorio latinoamericano .

Además, el mandatario colombiano aseguró que se está dando una “derechización” de la comunidad política de países europeos , pero dejó claro que con esto no se refiere solo a sus gobiernos, sino a sus sociedades .

Al respecto, planteó que solo se debe mirar lo que ocurre con Brasil, que está pensando en una integración fuera de América Latina y el Caribe a través del Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), el grupo de los países que sobresalen entre los Estados con economías emergentes.

En ese sentido, señaló que hay una tensión política mundial entre dos bloques. “Estoy convencido de que lo que empieza a definir la política en el mundo, los conflictos sociales y la posibilidad de una transformación es la crisis misma del capitalismo, que nos está enseñando las rutas, no propiamente nuestra ilusión o invención”, expuso el mandatario.

“En realidad yo no sabría decirles si es preferible apoyar a Estados Unidos o a Rusia, me parece que es lo mismo. En el juego de la política mundial no tenemos alternativas sociales, quizás militares, de alianzas coyunturales, pero la alternativa actual, el sistema y régimen económico mundial sale del mismo capital porque el capital ha encontrado un límite”, dijo Petro.