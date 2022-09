El senador del Pacto Histórico, Álex Flórez, hizo una nueva aparición este fin de semana para disculparse con los tres policías que había insultado mientras estaba en estado de ebriedad.

“Fue un hecho que no debió ocurrir nunca”, dijo el también exconcejal de Medellín y volvió a reconocer que tiene problemas con el consumo de alcohol. “Ustedes son unos buenos policías y yo fui un irrespetuoso. En ningún momento debí entorpecer el procedimiento que se estaba realizando, pero los tragos no me permitieron ni siquiera ser consciente de ello”, señaló.