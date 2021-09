La pelea política de expresidentes colombianos sigue encendida. Este jueves Andrés Pastrana respondió con una carta abierta a los cuestionamientos hechos por Juan Manuel Santos, quien aseguró que el conservador cometió un “suicidio político” por cuenta de lo que dijo contra Ernesto Samper en la Comisión de la Verdad.

Al inicio del documento, Pastrana tildó al exmandatario que firmó la paz con las Farc como “socio de Samper y de los hermanos Rodríguez Orejuela”, y aseguró que en sus campañas nunca hubo financiamiento ilegal, a pesar de que los exjefes del cartel del Cali dijeron lo contrario.

“Quiero refrescar su memoria (a Santos). En mi vida y en mis campañas políticas no han entrado dineros sucios ni me he escudado tras mentirosos “a mis espaldas” o “¡me acabo de enterar!” para obtenerlos clandestinamente”, se lee en el documento.

En esa línea, el expresidente conservador hizo un fuerte señalamiento contra Santos y Samper y aseguró que la reelección del primero y la presidencia del segundo fueron compradas y, expuso, en ambas se filtraron dineros de proveniencia ilegal.