Alcalde de Cartagena pide disculpas por insultos ante el Concejo

“Le ofrezco excusas a la ciudadanía cartagenera por los términos soeces que utilicé, pero quiero decir que fui provocado, ellos me volaron la piedra. Hay que ver las declaraciones anteriores a la mía. Les canté la tabla, les dije lo mismo que toda la ciudadanía cartagenera les quiere decir pero no han tenido la oportunidad”.

Con estas palabras el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, ofreció excusas a la ciudadanía por el episodio ocurrido en la sesión de clausura de las sesiones extraordinarias del Concejo Distrital en la mañana del lunes, convocadas por el mandatario para someter a estudio de la corporación la aprobación de dos proyectos de acuerdo.

“Quiero decirles que lo hecho por el Concejo en estas semanas de sesiones, ante esta pandemia, ante la crisis del coronavirus que estamos padeciendo, es una canallada, es una bajeza, y estos politiqueros se dedican es a pescar en río revuelto, a ver cómo me meten en problemas, a ver cómo me ofenden, cómo me irrespetan; no solo a mí, sino a mi equipo de gobierno”, dijo Dau.

Sostiene el alcalde que durante estos tres meses de sesiones ordinarias y extraordinarias, los concejales no han dejado que transcurra un día sin que los secretarios, directores de institutos y gerentes de entidades, no hayan sido citados a control político. Quieren información en tiempo real, preguntan por el número de camas en UCI, camas y equipos para coronavirus, mientras que los funcionarios están en las búsqueda de equipos y poner en marcha un plan para poder atender la emergencia que atraviesa la ciudad.

El irrespeto a la Administración, sostiene el alcalde Dau, se expresa de muchas maneras. Durante las sesiones los concejales han expresado xenofobia, como cuando dijeron que el nombramiento del secretario de Planeación era inadecuado e irresponsable porque no era cartagenero sino guajiro, “como si la ciudad no hubiera estado gobernada y cogobernada por ciudadanos procedentes de otros municipios de Bolívar”. O el maltrato al que sometieron al gerente de Corvivienda la semana pasada lo trataron de inepto y no le permitieron exponer sus argumentos ante un proyecto de vivienda suscrito por la anterior administración el 22 de diciembre pasado.

Dau señala que han utilizado toda clase de “artimañas” y recursos para bloquear el trabajo de la Administración distrital, descalificar e intimidar a los funcionarios, diciéndoles: “A mí me eligieron con votos, a ti te nombraron a dedo”, como le indicaron al gerente de Corvivienda en una sesión el pasado viernes, amén de otras ofensas y maltrato que no están contempladas como facultades dentro del debate de control político al que tienen derecho.

A todos los funcionarios, agrega el alcalde Dau Chamat, “los tratan de incompetentes, los interrumpen cuando están hablando, no les permiten responder a las preguntas y tampoco a las ofensas, y esto ha sido así desde el primer día, por ejemplo con ocasión de la meritocracia, que por qué fulanito, que por qué tal asesor. Todas las actuaciones de esta Administración han sido cuestionadas por el Concejo tratando a los funcionarios de corruptos e ineptos. Yo no tengo rabo de paja, mis funcionarios no tienen rabo de paja, ellos sí tienen rabo de paja, esos concejales que son los corresponsables de la pobreza y la miseria que aqueja a Cartagena. Ellos como Concejo de Cartagena tienen la culpa compartida de igual a igual con todos los alcaldes que han pasado por aquí durante muchos años. Ahora vienen a tirárselas de inocentes, de defensores de la ciudadanía cartagenera”.

Sin ningún temor a equivocarse, el alcalde Dau califica de falsas las ínfulas de los concejales como presuntos defensores de la ciudad; “el defensor de la ciudadanía cartagenera soy yo, el alcalde Dau, ellos son miembros de la misma clase politiquera de siempre, ellos me provocaron sin alterarse, miren la declaración del concejal Barrios tratándonos de ineptos, de incompetentes, de incapaces, se han atrevido a solicitar a Bogotá que me reemplacen para el manejo del coronavirus, cuando he sido líder a nivel nacional en la crisis de la Covid-19, aquí en Cartagena nos anticipamos a las medidas nacionales decretando toque de queda, cerrando restaurantes y bares, suspendiendo cruceros una semana antes, pero ellos desde el primer día han tratado de pescar en río revuelto”.

Así, el alcalde reitera a la ciudadanía cartagenera la petición de que lo excusen por el episodio de maltrato verbal ocurrido en las sesiones de clausura del Concejo ayer 13 de abril, pero insiste en que no se arrepiente de lo dicho.