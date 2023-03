Por frustrados cese al fuego radican moción de censura contra ministro de Defensa

Según explicó el representante a la Cámara Jose Jaime Uscátegui (Centro Democrático), se busca que el titular de Defensa explique su actuar frente a los fallidos decretos de cese al fuego –tanto con el ELN como con el Clan del Golfo–, a propósito del llamado elevado el fin de semana por varios gobernadores del país que reclamaron por “libertad y orden”.

“Velásquez dice ser el ministro de Defensa, pero no ha ejercido como tal en estos 7 meses. Nos han asesinado policías. Se han cometido masacres. No se ha erradicado, se ha duplicado el secuestro. Sigue el reclutamiento de menores y la instalación de minas por todo el país. Y los criminales muertos de la risa (...) Tenemos argumentos de sobra para que el ministro responda y renuncie o lo hacemos renunciar. No le vamos a pasar una incoherencia o irresponsabilidad más”, reclamó Uscátegui.