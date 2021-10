Sigue la pugna en el Centro Democrático: Cabal vs Rodríguez

La división entre los miembros del Centro Democrático sigue aumentando luego de que el representante a la Cámara, Edward Rodríguez, se despachara en el Congreso en contra la senadora y precandidata presidencial, María Fernanda Cabal.

El representante por Bogotá –que fue excluido del listado de precandidatos presidenciales por el partido de Gobierno–, aseguró que Cabal estaría detrás del hundimiento de una iniciativa legislativa de su autoría.

Se trata del proyecto de ley denominado "El que la hace la paga", con el que se busca endurecer las penas para los responsables de atracos y hurto callejero y que está cerca de ser socializado en primer debate.

Publicidad

“Qué hacen cuando dejan hundir un proyecto de ley tan importante en comisión primera de Senado como era ‘El que la hace la paga" y la doctora. María Fernanda Cabal no le ha dado respuesta al país. Y no le ha dado respuesta contundente de por qué cada nada se la pasa hablando de seguridad, pero no hace nada por la seguridad del país”, expresó el congresista.

Hasta el momento, la senadora no ha respondido ante el comentario del representante.