Ojo a las empresas que aportan a campañas

En Colombia, que una empresa privada financie una campaña política no constituye delito, siempre y cuando el ingreso de dinero sea reportado y se ciña a ciertas reglas consignadas en la Ley 1475 de 2011. Tampoco es ilegal que una compañía que financió un proyecto político contrate con el Estado. Pero esa puerta giratoria de financiadores que se vuelven contratistas sí genera alto riesgo de corrupción.

Municipios, en riesgo

Para la redacción del informe, la ONG cruzó los datos de contratación pública registrada en las plataformas Secop I y II, y las cruzó con los datos que entre 2015 y 2018 registraron los candidatos en el sistema Cuentas Claras del CNE. En ese período de tiempo, el país tuvo elecciones regionales (alcaldías y gobernaciones), a Congreso y la primera y segunda vuelta presidenciales.

Publicidad

El reporte da cuenta de que, en el ámbito municipal y departamental, un 80 % de los contratos entregados a financiadores se hizo mediante la modalidad de contratación directa y un 11 % se adjudicó bajo la figura de régimen especial.

Estas dos modalidades están permitidas por la normatividad como “mecanismos excepcionales de contratación” y no requieren convocatoria pública. Están concebidas para casos en los que, por lo general, no hay pluralidad de oferentes en el mercado, sin embargo, muchas veces no es lo que ocurre.

Así lo explica Sandra Martínez, líder de Sistema Político de Transparencia por Colombia, quien señala que “uno de los temas continuos en los ejercicios de seguimiento a riesgos de corrupción es el excesivo uso de la figura de contratación directa, porque ahí las entidades tienen un poder discrecional sobre el resultado, no necesitan múltiples proponentes y pueden decidir más directamente qué es lo que quieren. En este ejercicio en particular, entre financiadores de campaña que después se volvieron contratistas, se confirma ese abuso”.

La experta advierte que aunque los resultados son elocuentes, hay vacíos de información, por lo que el riesgo puede ser de una dimensión aún mayor: “Lo primero que hay que aclarar es que no toda la contratación pública se registra en Secop”, indica, puesto que la Ley solo obliga a hacerlo a entidades del orden nacional. Algunas entidades territoriales lo hacen de forma voluntaria como práctica de transparencia.

Publicidad

Llama la atención de la ONG el caso de Antioquia. “Tanto por cantidad de contratos celebrados con financiadores, como por los montos de dinero comprometidos, la mayor cantidad de casos se concentraba en los 125 municipios que tiene Antioquia o a nivel departamental”, afirmó Martínez.

Tan solo en Antioquia, después de las elecciones de alcaldes y gobernadores, se ejecutaron 3.067 contratos con financiadores en los municipios, que representaron un billón y medio de pesos. Para el caso de la Gobernación y la Asamblea, se ejecutaron 518 contratos por 160 millones de pesos.