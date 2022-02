La historia detrás de la frustrada charla de Alejandro Char en Cali

“El departamento de Gestión Humana se permite informar que el día sábado 12 de febrero de 2022, se realizará reunión con todo el personal administrativo de la USC, por lo tanto, nos permitimos convocar su valiosa participación y asistencia obligatoria a partir de las 9:40 a.m. en el Aula Máxima del Bloque 3, Piso 4” , así rezaba la circular interna número 4 del 10 de febrero de esa institución.

En la correría política, de cara a las elecciones presidenciales, no se perdonan errores y esta vez la damnificada fue la Universidad Santiago de Cali (USC).

Incluso, el senador Luis Fernando Velasco criticó esta situación vía Twitter al afirmar que “eso de citar ‘reuniones con carácter obligatorio’ para escuchar a un candidato no suena como bien”.

La denuncia del senador, por una supuesta obligación a los trabajadores de la universidad para escuchar al político, generó comentarios en redes sociales y su publicación ya cuenta con 2.000 reacciones.

EL COLOMBIANO se comunicó con Carolina Salgado, jefe de prensa de ese centro de pensamiento, quien afirmó que todo se trataba de una “farsa sacada de contexto por parte de personas externas a la Universidad”.

Publicidad

“El conversatorio con el señor Char fue cancelado y, aprovechando ese espacio disponible (el aula Máxima), se programó una reunión que teníamos pendiente con el personal”, explicó la comunicadora.

Según esa Universidad, el evento que sí se realizó se hace cada año como bienvenida, es decir, es meramente institucional y nada tiene que ver con “el conversatorio del Sr. Char”.

La USC afirmó que también han contado con charlas de Juan Manuel Galán y Alejandro Gaviria dentro de sus instalaciones y que la asistencia de la comunidad académica es voluntaria, según sus preferencias.

Publicidad

Añadieron que fue Alejandro Char quien canceló su asistencia y que no explicó las razones. Este medio se intentó comunicar con la campaña del exalcalde de Barranquilla para conocer por qué no asistió al encuentro con universitarios, pero no obtuvo respuesta.

Por estos días Alejandro Char es el centro de la discusión por las revelaciones de Aída Merlano. La exsenadora lo involucra en una presunta red de corrupción electoral.