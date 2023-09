“Al final uno se termina pareciendo a su enemigo y no están haciendo nada diferente a lo que criticaron durante muchísimos años al presidente Uribe, al presidente Duque, al presidente Santos. Entonces, no solamente en el modo de atacar al que piensa diferente, sino en las prácticas políticas, porque realmente están actuando de la misma manera”.

El hundimiento de la ponencia negativa de la reforma a la salud, ¿significa que hay nuevas mayorías para el gobierno?

“No lo sé, yo espero que los partidos no vayan a ser irresponsables y nada más por tener unas gabelas con el gobierno nacional, pongan en riesgo la salud de los colombianos, creo que el momento que estamos viviendo, si bien se votó por un cambio, en todos los sectores políticos encontramos que se necesitan hacer diferentes reformas y se necesita ser responsables para hacerlas y en qué tiempos.

Veo un gobierno muy desesperado en sacar pronto y mostrar resultados y hay que entender que el Estado se construye, se reforma, se mejora poco a poco, de manera paulatina, para no generar, digamos en el sistema de salud, en el laboral, en el agrario, espero que los partidos sean responsables y entiendan la magnitud que puede llegar a tener un voto positivo o negativo en estas reformas”.

¿Qué futuro le ve a la reforma laboral de la cual hay ya dos versiones, una del gobierno y la del conservatismo?

“Sinceramente esas reformas tienen futuro siempre y cuando sean producto de consensos y consensos no sólo con los partidos políticos, sino con los empleados, los gremios. Veo reformas más focalizadas en generar beneficios a los sindicatos que a un bien general. Hay que generar unos beneficios que son importantes y que pueden tardar un poco más para generar esas reformas. Esa doble moral es la que no podemos permitir”.

Le preocupa el tono que están usando algunos ministros como el del Interior que fue muy virulento con ustedes en la Cámara la semana pasada...

“Yo creo que el ministro del Interior tiene que ser casi que un canciller, el ministro de la diplomacia, y hoy lastimosamente no es así. Pero no es exclusivo de él. A mí me preocupan las declaraciones de la ministra de Agricultura en la que se nos notifica que la reforma agraria no será pacífica. En esa medida justifica la ayuda a las movilizaciones. Es la primera vez en la historia de Colombia que con recursos públicos se está instando a unas movilizaciones sociales. Yo creo que eso puede ser profundamente peligroso. Entonces, estas movilizaciones son para presionar al Congreso de la República, acá se tiene que respetar la separación de poderes. Acá se deben respetar las decisiones que tome el Congreso, gústele o no al presidente Petro”.