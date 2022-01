“Los acuerdos del cónclave de la Coalición deben ser precisados”: Jorge Robledo

En medio de la cantada división interna por la que atraviesa la Coalición Centro Esperanza, uno de sus integrantes, Jorge Enrique Robledo, aseguró que la convergencia tendrá que precisar los acuerdo relacionados con las alianzas políticas y electorales.

El senador y precandidato presidencial dialogó con EL COLOMBIANO y aseguró que aunque su relación con Alejandro Gaviria es cordial, no acepta que se alíe con los senadores Germán Varón (Cambio Radical) y Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal).

Además, expuso que no ve posible una división y planteó que se están adelantando diálogos entre los siete precandidatos para tratar de resolver la fuerte discusión pública protagonizada entre Ingrid Betancourt y Alejandro Gaviria por las alianzas con Varón y Pinto.

¿Qué es lo que tiene peleando tanto a la Coalición Centro Esperanza?

“La coalición se construyó sobre unos acuerdos y tenemos una controversia en relación con quién cabe en los acuerdos y quién no. Yo soy de los que cree que quienes están con Iván Duque no pueden caber en este equipo. En ese sentido tengo una diferencia grande con Alejandro Gaviria, pero estamos conversando”.

¿En torno a qué han sido esos diálogos?

“En el famoso cónclave de noviembre de 2021 se llegaron a unos acuerdos, pero los hechos nos dicen que esos acuerdos fueron insuficientes, tenemos que precisar más cómo se toman ciertas decisiones y lo que tiene que quedar claro es que este es un proyecto de oposición al gobierno de Iván Duque. Estamos ajustando para hacer precisión en ese tema de las alianzas”.

¿Usted también se opone entonces a esas alianzas de Alejandro Gaviria con los senadores Germán Varón y Miguel Ángel Pinto?

“Ellos dos no pasan el examen, eso es clarísimo. Ahí es donde tenemos la controversia porque no puede ser conseguir votos a cualquier precio. Este es un proyecto que no tolera corrupción”.