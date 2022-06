Los resultados de las votaciones de la primera vuelta presidencial dejan ver que Gustavo Petro fue el mayor ganador en los centros penitenciarios del país, muy sonados en la campaña del exalcalde de Bogotá por la propuesta de “perdón social” que planteó como una necesidad para “saldar las heridas” que ha sufrido Colombia.

La propuesta del candidato del Pacto Histórico hizo mucho ruido después de que se conoció la visita de su hermano Juan Fernando a la cárcel La Picota de Bogotá, en la que se reunió con el condenado por corrupción Samuel Moreno. Petro, envuelto en cuestionamientos, explicó finalmente que el “perdón social” que planteaba no buscaba impunidad, sino que perseguía una “justicia reparativa”.

“El perdón social no es encubrimiento, es un proceso de verdad histórica. El perdón social no es ni jurídico, ni divino, es un perdón terrenal de la ciudadanía. El perdón social no lo ordena el presidente, sino la sociedad”, aseguró para explicar que en un posible gobierno suyo los corruptos estarían en el lugar que les corresponde: la cárcel.

Pues bien, en La Picota, el lugar que su hermano visitó en abril, este se impuso en las dos mesas de votación que tenía ese centro penitenciario, uno de los más robustos de Colombia y donde están reos como Jhonier Leal y Carlos Mattos. Allí, el del Pacto Histórico se quedó con 254 de los 355 votos, como está consagrado en los formularios E-14 de la Registraduría.