Para el excandidato presidencial, “Roy Barreras es un criminal probado, está claro con todo lo que han revelado los medios de comunicación. ¿Cómo buscan testimonios falsos de personas que están en las cárceles? Esos acercamientos no lo pueden hacer ellos, eso le corresponde a los entes de justicia y a otras entidades. El Petrogate muestra qué es lo que no le conviene al país, que no puede caer en manos de esta estructura criminal”.