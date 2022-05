El fantasma de la crisis de Venezuela ha estado rondando en medio de las campañas de Colombia. No solo sucede este 2022, con las elecciones presidenciales en las que un candidato de la derecha compara al aspirante de la izquierda –que puntea en la intención de voto– con Nicolás Maduro, sino que también se hizo evidente en las regionales de 2019.

Gabriel Boric y José Antonio Kast se enfrentaron por el Palacio de la Moneda, al tiempo que Pedro Castillo y Keiko Fujimori contendieron por la Casa de Pizarro.

Las encuestas muestran que un escenario semejante podría ocurrir en Colombia, pues todos los sondeos apuntan a que Petro, del Pacto Histórico, competirá por la Casa de Nariño con un segundo político cuyo nombre está a horas de definirse.

Un posible rival sería Federico Gutiérrez, de Creemos Colombia, o Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, ambos más cercanos a la derecha.

Publicidad

No obstante, “el escenario colombiano no puede compararse ni con Chile, ni con Perú o Venezuela. Colombia ha tenido un tiempo de transición para adaptarse a la idea de que va a ganar Petro, algo que no sucedió en otros países”, detalla Mauricio Jaramillo Jassir, analista político de la Universidad del Rosario.