Novelón en la Cámara alarga las sesiones extraordinarias hasta el próximo lunes

Aunque inicialmente el gobierno había llamado a sesiones extraordinarias del Congreso de la República hasta este viernes 20 de diciembre, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, anunció que se amplía el plazo para tramitar los proyectos de ley, en especial la Ley de Crecimiento Económico, hasta el próximo lunes 23, incluyendo sábado y domingo.

Gutiérrez explicó que el presidente Duque tomó esta decisión “por cuanto se presentó una confusión en la Cámara de Representantes y realmente para evitar cualquier suspicacia, fue razón para extender las sesiones extraordinarias”.

La denominada “confusión” se trataría de toda una novela política. A la hora de comenzar la sesión extraordinaria de este miércoles en la Cámara de Representantes, cuando se abrió el registro de lo parlamentarios, el presidente, Carlos Cuenca, y el primer vicepresidente, Oscar Villamizar, brillaron por su ausencia. Además, según lo tuiteó la representante Juanita Goebertus, la sesión de hoy estaba citada para las 10:00 a.m y a las 11:00 a.m no había quórum decisorio, sino solo deliberativo.

Es por eso que, Maria José Pizarro, segunda vicepresidenta, levantó la sesión y citó para mañana sin ningún proyecto para debatir. Una ‘jugada’, como muchos representantes la tildaron, que puso en jaque el trámite de la Ley de Crecimiento Económico del Gobierno.

El problema

Aunque el representante Buenaventura León León apeló la decisión de levantar la sesión, hubo un lapso de 5 minutos entre la decisión de la segunda vicepresidenta y el momento en que el representante del partido Conservador apeló el levantamiento de la sesión. Según el artículo 44 de la Ley 5 de 1992 (Reglamento del Congreso) “las decisiones de los Presidentes son apelables inmediatamente ante la respectiva Corporación Legislativa”.

Para el representante Juan Diego Echavarría, representante por Antioquia del Partido Liberal, los cinco minutos que transcurrieron entre la intervención de Pizarro y la de Buenavertura León León, según los tiempos del Congreso, no afectarían el principio de inmediatez del artículo 44.

“Yo aquí llevó levantando la mano desde hace 15 minutos para poder intervenir. Somos más de 170 compañeros, para mí la inmediatez, se cumplió”, argumentó el representante, quien pidió que se continuara con la sesión para votar la Ley de Crecimiento Económico, aunque su partido fuera a votar negativamente el proyecto.

La decisión de levantar la sesión generó todo tipo de reacciones. La representante por el Meta Jennifer Arias Falla, del Centro Democrático, le pidió al presidente de la cámara (cuando este llegó al recinto) “que se investigue a la representante María José Pizarro por haber hecho un acto ilegal, porque ella podría solicitar que se levante la sesión previa verificación del quórum, cosa que no hizo”.

Luego de dos horas de duras reacciones en contra de la decisión de Pizarro, el presidente de la cámara, Carlos Cuenca, tomó la decisión de levantar la sesión, ante el riesgo de que la Corte Constitucional, al momento de revisar la ley, pueda argüir algún vicio de trámite.

“Por lo tanto, mañana solo citaré para anunciar proyectos, y pasado mañana retomamos la decisión”, sentenció Cuenca antes de acabar la jornada de este miércoles.

Este no es el primer tropiezo que sufre el trámite de la Ley de Crecimiento en el Congreso. En la sesión extraordinaria del pasado martes 17 de diciembre la plenaria del Senado se levantó por una supuesta equivocación de procedimiento. Esta consistió en que, después de cuatro horas de sesión, la presidencia de la corporación debía declarar la plenaria permanente, lo que el senador liberal Lidio García no hizo.

García informó a los senadores de esta situación, advirtiendo que a partir de ese punto solo podían debatir, pero cualquier votación sería invalidada. Al anuncio le siguió un cacerolazo por parte de la oposición y luego el levantamiento de la sesión. Independientemente de sí hubo inatención o no, el episodio le quitó un día al Ejecutivo que, sumado al novelón de hoy y la imposibilidad de votar mañana, son tres días perdidos para adelantar el trámite.

De esta manera, son siete proyectos los que se discutirán en estas sesiones, sin embargo, el que mayor prioridad tendrá será el de la Ley de Crecimiento Económico, que pese a que inicia su discusión y votación este lunes, no alcanza a salir en esta legislatura.

Así mismo, se incluirá en las extras la discusión del proyecto que busca eliminar la casa por cárcel a los corruptos, los ascensos de los militares, el que busca tener un registro público de las obras inconclusas, la exención tributaria para la Copa América 2020, la reglamentación de la historia clínica electrónica y la aprobación de presupuestos para algunos proyectos que necesitan pasar por el Congreso.