“La minería ha sido, muchas veces, satanizada dentro lo que yo he llamado el autoritarismo 3P : que empieza a construir sobre la posverdad”, dijo el presidente sin mencionar el nombre de su rival electoral en el 2018, y luego agregó: “empieza a decir que la minería es un enemigo de la sociedad. Que hay que acabarla, destruirla. Sofismas que lo que buscan es acabar con la industria nuestra, para hacerle la vuela a quién sabe quién”.

Pero no es la primera vez que el mandatario lanza pullas al candidato del Pacto Histórico, sin referirse directamente a él. Ya lo había hecho con las propuestas en materia de pensiones y de Icetex , ahora lo hace frente a la minería :

El presidente Iván Duque sigue recorriendo Colombia rindiendo cuentas y participando en sus ya conocidos talleres de “ Construyendo País ”. El pasado jueves no desaprovechó la ocasión para referirse, sin mencionar nombres, a las propuestas del candidato presidencial Gustavo Petro sobre minería .

El candidato presidencial Gustavo Petro en sus propuestas para enfrentar el cambio climático, ha mostrado con su plan de gobierno la intención de poner coto a la minería en Colombia. En su programa de gobierno, de más de 50 páginas, el senador dejó claro que de llegar a la Casa de Nariño, en su “gobierno se prohibirán la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, se detendrán los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera”.

En el documento, también ha propuesto que “no se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos, ni se permitirá la gran minería a cielo abierto”

Duque no se ha quedado imparcial frente a las propuestas que tildó de “sofismas y el populismo”, y ha salido a enunciar algunos datos, a su juicio, positivos sobre la minería: “Porque sin la minería no podríamos hacer carreteras, edificaciones, carros, aviones, ni barcos. Sin la minería no tendríamos cómo asfaltar las carreteras, ni cómo construir una casa o un edificio. La minería es inherente a muchas de las actividades humanas”.

Con el respaldo de los aplausos, en Boyacá se aventuró a mencionar cifras de lo que significa la minería en Colombia: