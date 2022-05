El candidato Gustavo Petro volvió a ser el centro de críticas después de plantear que cuatro años no son suficientes para implementar algunas de sus propuestas de llegar al poder este año y la declaración levantó suspicacia en las filas del Centro Democrático. “Una reelección de Petro no terminaría nunca, sería la forma de quedarse en el poder como hacen los dictadores con los que simpatiza ideológicamente”, expuso la senadora María Fernanda Cabal. Ante las críticas, Petro aseguró que no buscaría ser reelegido y señaló que su declaración fue “malinterpretada”.