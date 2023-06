“Con tanta mierda que yo sé, nos jodemos todos”: Benedetti se inmola contra el Gobierno Petro

Según Semana, la molestia de Benedetti se debió a que él pidió una cita con el presidente Petro para hablar de lo sucedido con la exjefe del gabinete, Laura Sarabia, en la Casa de Nariño, y lo dejaron tres horas plantado.

“Él se sintió humillado y le reclamó con dureza a Sarabia”, dice la publicación y filtró otro mensaje de Benedetti a Sarabia: “Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) Y ayer el presidente: ‘no, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”.