El expresidente Álvaro Uribe Vélez oficializó su paso al costado para las elecciones a Congreso en 2022, por lo que su partido, el Centro Democrático, se quedó sin su mayor elector.

El mismo Uribe lo confirmó, reconociendo que los procesos judiciales que se siguen en su contra han afectado su imagen y podrían salpicar la percepción sobre esa colectividad de cara a los comicios.

“Digamos la verdad, este proceso judicial injusto, que me tiene tan afectado, creo que es una razón que me dice que mi nombre no debe estar en el Congreso”, dijo el exmandatario.

Después de estar ocho años en la Casa de Nariño, su capital político fortaleció al partido para las elecciones a Congreso de 2014 (año en que lo formó) y 2018. En este último también fue crucial para llevar a Iván Duque a la Presidencia de la República.

Ahora el Centro Democrático hace cuentas sobre cómo mantener el caudal de Uribe sin su rostro en el tarjetón y revisan qué figura del partido podría ser el primero que tenga su nombre en el catálogo de postulados al Senado.