Encuestas revivieron pelea

Los sondeos de Ecoanalítica y Conceptos Económicos y del CNC mostraron que 2.500 militantes y simpatizantes verdes verían viable que el partido se una a la Coalición de la Esperanza (41 % el primero y 53 % el segundo), mientras que en cuanto a candidatos la intención de voto de los alternativos se repartió así: Petro 35,5 % y 27 %, Fajardo 17,8 % y 22 % , y Gaviria 4,7% y 8 %.

Con esos resultados, desde el ala petrista de los verdes Asprilla y Miranda defendieron que es innegable que los simpatizantes verdes tienen afinidad con la candidatura de Petro y plantearon que apoyarían una unión del Pacto Histórico y la Coalición de la Esperanza –como lo pidieron los simpatizantes en las encuestas–, pero de no darse solo ven viable la libertad de elección.

“La realidad que muestra el partido es que hay tendencias por diferentes candidatos, entonces obligar a un partido a que saque o apoye un candidato único no es oportuno”, dijo Miranda. Por su parte, Asprilla expuso que aunque Angélica Lozano y Claudia López han promovido un discurso ‘antipetrista’, “se evidencia la intención de apoyarlo. El mandato inequívoco es hacer unidad y si no se logra se debería optar por la libertad”.

En su caso, Lozano expuso que su intención estaría enfocada en tener un candidato del partido que participe en la consulta de la Coalición de la Esperanza, a pesar de que no sobresalieron en intención de voto. Por ejemplo, Camilo Romero tan solo obtuvo 2,3 % y 4 % de intención de voto, Carlos Amaya 0,8 % y 6 %, y Sandra Ortiz 1,3 % y 2 % .

“Se cuestiona que los nuestros no puntean las encuestas, pero si no hay candidato propio verde, el partido no representará nada. Eso sería un salpicón, una colcha de retazos, unos con la izquierda otros con el centro y otros con la derecha. El peor escenario del partido es no tener un candidato propio”, expuso Lozano.

A su turno, el senador Jorge Eduardo Londoño defendió que la unidad del partido es lo más importante y resaltó que la libertad de elegir ya se aplicó en las elecciones a la Alcaldía de Bogotá en 2015, cuando se permitió que Claudia López apoyara a Rafael Pardo en lugar de a Enrique Peñalosa.

“Lo ideal sería que se establezca que solo se pueda acompañar a los alternativos. No es que podamos acompañar a Peñalosa o Gutiérrez, la idea es que solo podamos acompañar a movimientos alternativos”, planteó Londoño.

Lo cierto es que la decisión estará entre otorgar esa libertad condicionada o apoyar a un candidato propio entre Romero y Amaya que participe en la Coalición de la Esperanza, pues la posibilidad de escisión ya fue descartada. Esa opción de dividirse fue tildada por Miranda como un “chantaje” de Lozano para que el partido tome una decisión, y esta última se defendió: “No era un chantaje”, sino una opción que se consideró, pero que hoy ya no ve viable.

Además de la discusión de elegir el camino presidencial, los verdes tendrán que armar sus listas al Congreso con el reto de alcanzar el umbral (3 % de votos válidos) el próximo año para mantener su personería jurídica, pues no tendrán en sus listas a Antanas Mockus, quien sumó 540.783 votos en 2018