“No pienso desistir de ningún apoyo”: Alejandro Gaviria

Además, aclaró que no tiene previsto desistir de sus alianzas, como se lo han solicitado, y aunque aclaró que mantiene una relación cordial con Sergio Fajardo se mantuvo en firme en sus críticas hacia él y dijo que no ha ejercido el liderazgo que se esperaba en la coalición.

EC: ¿Desistirá de alguno de sus apoyos como le han pedido algunas personas de la coalición?

AG: “No. Yo he recibido apoyos personales, sin condiciones, sin ningún tipo de negociación. Los acuerdos que suscribimos en el cónclave son claros: los apoyos institucionales, de partidos políticos, no son permitidos. Los apoyos personales, sin condiciones sí están permitidos. No estoy incumpliendo el acuerdo, por lo tanto, no pienso desistir de ningún apoyo”.

EC: ¿Usted cree que se acabó la Centro Esperanza con el rompimiento que anunció Robledo?

AG: “La Centro Esperanza no se ha acabado. En la coalición estamos compitiendo. Tenemos un ideario común, pero también visiones distintas del cambio y la política. Eso sí, hemos tenido muchos problemas. Las consultas son una innovación política. Es difícil. Son unas elecciones primarias sin reglas claras, que apenas se están construyendo, moldeando sobre la marcha. En otros países, los debates de las primarias son durísimos, pero después de la elección viene la calma. Aquí podría pasar lo mismo”.

EC: ¿Cómo está su relación con Sergio Fajardo?

AG: “Yo respeto a Sergio Fajardo, tenemos una relación cordial. Le valoro su persistencia en la contienda democrática”.

EC: ¿Y todavía sigue en firme con los planteamientos de que es tibio y purista moral?

AG: “Como he expresado en otras ocasiones que Fajardo no ha ejercido el liderazgo natural que se esperaba de él en la coalición”.