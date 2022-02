Alejandro Char agrietó al uribismo, al proponerle a María Fernanda Cabal ser su fórmula vicepresidencial. El precandidato del Equipo por Colombia levantó una tormenta entre los miembros del Centro Democrático, que no le perdonan su rechazo público a Óscar Iván Zuluaga cuando se contemplaba su ingreso a la coalición. Mientras tanto, el expresidente Álvaro Uribe llamó a su colectividad y a otras con ideas afines a unirse en contra de la izquierda. En simultáneo, su partido discute para poder votar en las consultas de coaliciones, sin lograr, hasta ahora, autorización de la dirigencia.

Dos días atrás, el exalcalde de Barranquilla –cuya campaña va lento y no despega como se esperaba– le dijo a Cabal que “necesita su apoyo”, como quedó grabado en un video de un encuentro “casual” entre los dos en un restaurante de Bogotá. Horas después, la senadora uribista recibió la propuesta enviada por Char a través de un emisario (aunque la campaña del exalcalde no confirma esta versión).

“Es grato saber que hay quienes te tienen en cuenta para tan alto propósito”, señaló Cabal, cuyos planes son llegar al Senado con la mayor votación y, después de la consulta ver “qué decisiones se toman”.

Cabal no le cerró la puerta completamente a Char, quien no quiso aliarse con el candidato del Centro Democrático a la Presidencia por ser un posible agente polarizante. El precandidato, de todas formas, no dijo que rechazaba al partido y ahora parece deseoso de los votos de la derecha que representa Cabal.

No obstante, a los coequiperos de la senadora no les cayó nada bien la propuesta de Char. Paola Holguín –cercana a otro candidato del Equipo por Colombia, pero disciplinada en su partido en el apoyo público a Óscar Iván Zuluaga–, se pregunta por qué ahora al exalcalde le gusta el uribismo, cuando “no le permitió al partido participar en la consulta con el Equipo por Colombia, como se había hablado desde un comienzo”.

Gabriel Vallejo, otro miembro del Centro Democrático, siente que es una falta de respeto la propuesta de Char a Cabal y asegura que “es un absoluto despropósito” que ni vale la pena considerar.

Asimismo, Edward Rodríguez, candidato y congresista del uribismo (y nada cercano a Cabal), le pidió a ella dar explicaciones sobre si sus cartas están realmente con Álex Char. “Creo que eso se tiene que decir transparentemente y no a través de un video inducido”, piensa el representante a la Cámara.