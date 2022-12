No cesa la controversia por la participación de menores de edad en medio de la temporada taurina que se desarrolla en Cali . Si bien inicialmente el evento fue suspendido por el Ministerio de Trabajo ante la presencia de niños, nuevamente se reanudaron las actividades tras la separación de menores de edad en algunos espectáculos.

Detrás de la determinación que puso a tambalear las corridas en medio de la feria de la capital del Valle del Cauca se encuentra el concejal Terry Hurtado, de la Alianza Verde, quien interpuso una acción de tutela en contra de la temporada buscando proteger a los niños. Lo anterior, ante la participación de un torero de 15 años que iba a ofrecer un espectáculo.

“La acción del Ministerio de Trabajo está orientada a la búsqueda de la protección de niños que están siendo llevados a torear. Se busca garantizar sus derechos. El objetivo se cumplió”, explicó el cabildante en diálogo con la emisora W Radio.

El concejal anunció que ya interpuso otra acción judicial para que el alcalde Jorge Iván Ospina selle la plaza de Cañaveralejo, pues “no solo están vulnerándose los derechos de esos niños, sino de otros que estaban siendo llevados como espectadores. Es una forma de violencia psicológica, según la ONU. Afecta su salud emocional”.

Publicidad

Hurtado agregó que hace algunos años, en medio de una novillada, dos menores que hacían las veces de toreros –uno mexicano y otro colombiano–, resultaron heridos. “A los organizadores no les interesa la niñez. Este es un espectáculo en decadencia y está en cuidados terminales. Si no fuera por el gran poder económico de los grupos que pueden hacer lobby e inyectar capital para estos espectáculos, ya se habrían acabado”.

Otra es la postura de Alberto García, director ejecutivo de Tauroemoción, la firma encargada de los espectáculos taurinos durante la feria. Si bien explicó que no considera legal la medida de suspender las corridas por presencia de menores, aseguró que no tuvieron otra alternativa que acatarla para no afectar toda la temporada.