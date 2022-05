La congresista electa por el Pacto Histórico, Piedad Córdoba, fue retenida este miércoles en Honduras mientras se movilizaba con 68.000 dólares en efectivo que, al cambio colombiano este 25 de mayo ($3.941), son $267.988.000.

Se sabe que la senadora electa se encuentra retenida en el aeropuerto internacional de Comayagua, en Honduras. Al parecer, cuando intentaba salir del país, le fue detectado el dinero en un puesto de control de rayos X. La política iba a hacer escala en Panamá y posteriormente ingresaría a Colombia.

La ley colombiana exige que para ingresar al país la suma máxima permitida es de 10.000 dólares ($39.410.000). Córdoba ingresó el pasado 21 de mayo al país centroamericano por una invitación del gobierno.

La respuesta de Piedad Córdoba

EL COLOMBIANO estableció comunicación con Piedad Córdoba. La senadora electa negó que estuviera retenida en el país centroamericano.

“Yo misma fui la que sacó la plata para pagar el impuesto de salida. En la aduana un muchacho, muy sobrado, dijo que había que contarla una por una. Yo no me iba a poner a discutir por eso. La plata fue contada, yo no estoy retenida y no he tenido ningún problema con eso”, explicó Córdoba.

La senadora electa explicó que el dinero es fruto de un contrato de asesoría. Aseguró que el dinero se lo desembolsó un hombre llamado Mauricio Sánchez. “Él puede tranquilamente corroborar que fue así”.

La política colombiana aseguró que en su visita a Honduras también se reunió con grupos de mujeres y distintos equipos de trabajo.

Se reunió con la presidente Xiomara Castro

Medios locales registraron que en la tarde de este martes 24 de mayo, Córdoba llegó a la casa presidencial de Honduras para reunirse con la presidente de ese país, Xiomara Castro. La senadora electa estaba en una visita de cortesía.