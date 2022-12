El comandante de la unidad atacada pudo establecer comunicación con sus superiores y reportó la muerte de los uniformados identificados como Jean Gilberto Rodríguez Obando, Jerson Rafael Mamián Mojomboy, Jhonathan Ernesto Ordóñez Pestaña, Luis Armando Vélez Moreno, Esleider Alexander Portocarrero y Yonny Saac Ruiz.

Frente a esto, el presidente Petro lamentó la muerte de los soldados que tenían entre 18 y 20 años y anunció que se tomarán medidas de reacción que se van a desencadenar en Putumayo, en la zona Caucana y en Arauca.

Además, aseguró que “la acción militar no cesa mientras no haya realmente una voluntad de negociación. El Ejército no va a salir de la zona caucana”.