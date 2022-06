El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, denunció este viernes una “guerra sucia” contra el candidato presidencial del Pacto Histórico Gustavo Petro, a propósito de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se realizará el 19 de junio.

“Le mando un abrazo a Petro desde aquí. ¿Y saben por qué lo abrazo? Porque está enfrentando una guerra sucia de lo más indigna y cobarde. Todo lo que ya vimos y padecimos en México”, manifestó el mandatario en su rueda de prensa matutina.

López Obrador recitó con sarcasmo los lemas que, según él, utilizan contra el candidato de izquierdas, como “Petro: un peligro para Colombia, comunista, guerrillero” y “Colombia va a ser como Venezuela, etcétera, etcétera”.

“El caso de Petro es porque me molesta mucho la campaña en su contra, es de veras indigna, ruin, y es lo que ya nosotros hemos enfrentado. Yo espero que la gente en Colombia no se deje manipular y que actúe con libertad y que vote por el que quiera, pero no a esa guerra sucia”, indicó.

Petro, que sacó el 40.32% en las urnas en la primera vuelta, el 29 de mayo, se enfrentará por la Presidencia contra Rodolfo Hernández, que se coló en esta segunda vuelta tras obtener el 28,15% de los votos.