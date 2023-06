“Pueden allanar el Palacio, el Ejército, la Policía y no encontrarán nada ilegal”: Petro se despachó contra el fiscal Barbosa durante las marchas

El jefe de Estado aseguró que su gobierno no tiene nada qué ocultar en el caso de las chuzadas que se revelaron a Marelbys Meza , la exniñera de la ahora exjefa de gabinete, Laura Sarabia , quien dejó su cargo en el Gobierno en medio de su conocido conflicto con el exembajador en Venezuela y su antiguo padrino político Armando Benedetti .

“Pueden allanar el Palacio, pueden allanar si quieren el Ejército, la Policía actual y no encontrarán una sola evidencia , de eso estoy absolutamente seguro, de que seamos un gobierno violador de los derechos ”, dijo el mandatario frente a los manifestantes.

“No mientan, la máquina de interceptaciones que estaba en la Presidencia , con la cual se interceptaron por meses la campaña del Pacto Histórico , esa la sacaron antes de que yo entrara y se la entregaron al Gaula y aún el señor fiscal (Barbosa) no va a recogerla ”, agregó el Mandatario.

“Acaban de allanar otras oficinas de la Presidencia. Semana ordena y el CTI obedece. No tenemos nada que ocultar, allá entraron y vieron las arañas y las telarañas de unas oficinas que ni siquiera pusimos nosotros, sino el gobierno de (Juan Manuel) Santos y el de (Iván) Duque”, apuntó Petro.

Con esas palabras Petro hizo referencia al caso conocido como los ‘petrovideos’, con el que se reveló que su campaña orquestó un plan para desprestigiar a otros candidatos como Federico Gutiérrez, con estrategias lideradas por el asesor Sebastián Guanumen, hoy cónsul en Chile.

“Los chuzadores son ellos, no nosotros, no vengan aquí a insultarnos. Ocultaron que era un delito y un crimen y que no se ha investigado ni un metro cuadrado el que hubieran interceptado y chuzado al Pacto Histórico durante un año entero”, apuntó Petro.

Además, le lanzó pullas al expresidente Iván Duque, pues en medio de los cuestionamientos por los audios filtrados de Armando Benedetti, el mandatario aseguró que su campaña no tuvo nada que ver con narcotraficantes, según él, a diferencia de lo que ocurrió con José ‘Ñeñe’ Hernández en 2018.