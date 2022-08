“¿Cómo es que está operando la ley 100 en la región pobre? No en Chapinero sino aquí. ¿Cómo es que está operando? Pues dejando morir la gente” , aseguró el primer mandatario durante el encuentro realizado este miércoles en Cali.

“En Bogotá dirán ‘no pues llama a la ambulancia’. Sí, allá se puede llamar a la ambulancia... ¿Hay una ambulancia en el río? ¿Hay una ambulancia en helicóptero?”, insistió el primer mandatario, quien aprovechó para señalar que el debate sobre las EPS , en el que se defiende que estas “pueden garantizar una eficiencia en el mercado de la salud”, no está considerando lo que se vive en departamentos como Chocó o Cauca.

Durante la cumbre, el presidente enumeró otras afectaciones que viven las comunidades pobres de Colombia en relación con los servicios de salud. Entre estas, resaltó que hay personas que mueren porque no hay posibilidad de llevarlas a un hospital –debido a las dificultades de transporte vial, fluvial o aéreo–; y que en otros casos, incluso siendo llevadas a un hospital, mueren porque el establecimiento no cuenta con los servicios requeridos.

“¿Una EPS paga los helicópteros para sacar los enfermos de las regiones apartadas de Colombia? Pregunto: ¿Eso está en los sistemas de cálculo del costo per cápita de los pacientes?”, cuestionó Petro sobre las empresas promotoras de salud, de las que destacó su ausencia en regiones como el litoral Pacífico caucano.

Finalmente, al referirse a la forma en que se recaudará el dinero para priorizar acciones por la educación y salud en esta región del país, Petro también se refirió a la reforma tributaria, sobre la que, dijo, se ha difundido información imprecisa en redes sociales y ha causado incertidumbre, precisamente, entre los sectores más pobres.

Sobre este proyecto, que ya está en trámite en el Congreso, el presidente dijo: “El impuesto a la gaseosa no es para recaudar plata, es para que la gente no tome tanta gaseosa. Lo que hacemos es ahorrarnos una plata, no es recibir plata”.

Además, el mandatario señaló que el consumo de estas bebidas causa diabetes en un porcentaje de las personas. “¿Y quién paga la enfermedad? ¿las EPS? ¡La sociedad!”, aseveró.