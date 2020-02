“Luego de la llegada de la Cruz Roja Internacional y de los familiares, las víctimas sobrevivientes comenzaron a organizar los enseres que no habían sido saqueados ni destruidos, e iniciaron el éxodo: 4.000 personas abandonaron el corregimiento El Salado, convirtiéndolo en un pueblo fantasma. En cambio los 450 sobrevivientes de la vereda La Sierra no pudieron regresar de los montes para recoger sus enseres: su huida inicial marcó el inicio de su experiencia de desplazamiento forzado”, dice el informe del Grupo de Memoria Histórica “La masacre de El Salado: esa guerra no era nuestra”.

Los anhelos desde el destierro

“Los de la comunidad salaera que salió después de los hechos hemos sido familias invisibilizadas en las distintas partes donde nos encontramos, en Cartagena, en Barranquilla, en Sincelejo o en El Carmen de Bolívar. Todavía seguimos siendo desplazados y no hemos sido tenidos en cuenta, no ha habido realmente un acompañamiento ni un proyecto que en realidad se enfoque hacia las víctimas”, aseguró José Montes Alvis, líder de los desterrados de El Salado en Barranquilla.

Publicidad

Montes calcula que el 80 % de las personas que salieron del corregimiento en 2000 no han podido retornar y no precisamente por falta de interés, en su mayoría quisieran volver, según dijo. Mientras tanto, el lugar en el que vivieron su infancia y crecieron hoy está siendo ocupado por personas foráneas que han llegado a esa región de los Montes de María por el azar del destino.

“Retornar ha sido mi sueño toda la vida, pero no hemos podido contar con un acompañamiento y un seguimiento que garantice volver a una familia, por ejemplo a nosotros desde aquí de Barranquilla para que nos establezcamos en El Salado. ¿Usted sabe lo que es llegar allá sin tener un techo?, podemos tener el lote pero no hay vivienda, ni un cultivo del que se pueda vivir, no hay esas garantías de sostenibilidad para esas familias por mucho que lo quieran hacer”, anotó Montes.

En ese mismo sentido Edilberto Márquez, otra de las víctimas de la masacre que vive en Barranquilla, reclama que “todos los días anhelamos volver, pero ¿cómo lo vamos a hacer con las manos vacías?, las condiciones hoy en El Salado no son las que existían antes de la masacre, cuando dependíamos del campo, sabíamos de qué podíamos vivir. Yo tenía la casita allá, pero ya está caída, está el espacio solo, ¿dónde me bajo?, ¿dónde llego?, ¿con qué trabajo cuando llegue allá?”.

Ambos pasan sus días extrañando la “vida propia” que se podía tener en El Salado, la independencia económica con que contaban y que nunca lograron encontrar en la ciudad, en la que se sienten asfixiados e incompletos.

Publicidad

“La verdad es que ya en 20 años que tengo de estar en Barranquilla estoy cansado, no quiero saber nada de ciudad, quiero estar en mi pueblo”, advirtió Márquez. Sabe bien que sus amigos ya no están, ni siquiera los familiares con quien no volvió a verse desde aquel febrero remoto, pero la añoranza por la tierra no se acaba así la encuentre ajena.