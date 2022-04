En la plenaria de la Cámara de Representantes se desarrolla el debate de moción de censura del Ministro de la Defensa, Diego Molano, tras el operativo militar en Puerto Leguízamo (Putumayo) que dejó 11 personas muertas.

En el recinto, los campesinos de la vereda Alto Remanso –lugar del operativo militar del pasado 28 de marzo– tienen la oportunidad de rendir su versión sobre lo sucedido ese día.

“Soy el reemplazo de Divier Hernández Rojas, él fue asesinado injustamente. Soy víctima de la masacre del 28 de marzo, a mí me acusaron de ser alias Bruno. Me atropellaron. Lo más duro fue ver que delante de mis dos hijas me apuntaron con un fusil, eran dos hombres que vestían de negro”, contó Aníbal Eduardo Cuéllar, presidente actual de la Junta de Acción Comunal.

Aníbal asumió el liderazgo de su comunidad tras la muerte de Divier Rojas durante el operativo en mención. Manifestó tener miedo.

Publicidad

“Estoy aquí con temor y no me siento seguro. Pero ya llegamos acá y tenemos la voz ante todos ustedes, lo que quiero es que se aclaren estos hechos”, puntualizó Cuéllar.

En el debate también intervino Argemiro Hernández España, padre del fallecido presidente de la JAC Divier Hernández.

“Señor ministro, señor general. Mire. Él dejó un niño de tres años y una niña de seis. Yo les doy la cara a ustedes aquí (...) Ahora el ministro dice que somos narco-cocaleros, no lo somos. Sean justos, digan la verdad”, se le escuchó a este padre.

Publicidad

Por su parte, el campesino Isaías Acosta, le lanzó una pregunta al ministro Molano: “¿Por qué somos el blanco de la fuerza pública y de los otros grupos armados ilegales?”.

En el operativo –que se presume era contra los disidentes de las Farc– resultaron muertos el gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche; un menor de 16 años; Divier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal, así como su esposa Ana María Sarrias.

Desde el Ejecutivo han defendido la operación en el Putumayo, el presidente Iván Duque aseguró que la labor se adelantó con un trabajo de inteligencia, de identificación previa y que estuvo apegado a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Publicidad

Este es el segundo debate de moción de censura que enfrenta el ministro Molano, ya lo había hecho en 2021 cuando se le citó a responder por los excesos de la fuerza pública en el marco del Paro Nacional.

Siga aquí la transmisión del debate: