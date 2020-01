Incursión armada a corregimiento de Tarazá deja cuatro civiles muertos

La comunidad del corregimiento El Guaimaro del municipio de Tarazá reportó los primeros disparos desde las 6:30 de la mañana. Según testigos del hecho, un grupo armado ilegal, al parecer el Clan del Golfo, ingresó al caserío y disparó contra varios civiles que se encontraban ya en las calles. Según le confirmaron las autoridades a EL COLOMBIANO, en el ataque armado fueron asesinados tres personas, dos de ellas jóvenes de aproximadamente 19 años que respondían a los nombres de Danilo y Carlos. Sin embargo, la comunidad asegura que en la huida de los delincuentes fue asesinada una cuarta persona en la vereda Urales.

“Ninguno de estos dos pelaos tenía que ver con el conflicto, no sabemos por qué los mataron. La cosa puede estar peor porque se habla de más víctimas, pero no hemos podido corroborar porque apenas cesaron los disparos”, dijo a este diario un habitante del corregimiento, quien agregó que al sentir las detonaciones muchas personas corrieron a buscar refugio. “Esa gente no dejó de disparar hasta las 8 pasadas”, aseguró un integrante de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca.

El Corregimiento El Guaimaro, el cual no cuenta con estación de policía, está ubicado a unos 40 minutos del municipio y a este se accede por la misma vía que comunica al otro corregimiento de La Caucana, donde también se han reportado varias incursiones armadas por parte de los ilegales en los últimos meses.

EL COLOMBIANO estuvo en esta población la semana pasada y evidenció el temor de muchos de sus habitantes por la situación de orden público y los enfrentamientos por el territorio que libran el Clan del Golfo y los Caparros. “Acá por fortuna no han llegado, pero si tenemos el temor que pueda pasar en cualquier momento. Los rumores es que los del Clan se pueden meter en cualquier momento”, había afirmado uno de los habitantes de El Guaimaro.

La misma comunidad confirma que el Ejército ya se encuentra en la zona y se espera que desde la Fuerza de Tarea Aquiles se envíen tropas de las Fuerzas Especiales.

Desde la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca no descartan que esta incursión armada genere un desplazamiento masivo de las familias que habitan el casco urbano de El Guaimaro.