De acuerdo al relato del papá de la menor de edad, Jonathan Pernía , la niña fue remitida en horas de la madrugada del 30 de noviembre desde el CDI La Fría hacia el Hospital Central de San Cristóbal, pero en vista de que la familia no contaba con dinero para pagar todos los insumos que solicitan en los centros de salud públicos, decidió que mejor la llevarían a un centro asistencial de Puerto Santander, Colombia, aunque no contaran con documentos colombianos.

Desde la morgue del Hospital Central de San Cristóbal, Pernía, pidió al gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, que tome cartas en el asunto, porque no es justo que existiendo una relación entre Colombia y Venezuela, no dejen transitar una ambulancia por la frontera colombo venezolana.

“Esto es abominable y violatorio al derecho internacional humanitario y a la misión médica, hasta en las guerras se respeta la vida de las personas y se dejan pasar a los heridos. El llamado es la diplomacia de Bogotá y Caracas, que de verdad abran la frontera totalmente y dejen la retórica”, aseveró el parlamentario.

El gobernador Freddy Bernal se refirió al caso

El mandatario regional señaló que investigarán el hecho para que se determinen las responsabilidades.

“Yo sé que no está regularizado el paso, pero según mi opinión hay cosas de sentido común, que estoy seguro que si hubiesen pedido el permiso lo hubiésemos autorizado. Entiendo que no hay el paso formal, pero cuando se trata de una vida humana, en mi criterio, hay que hacer algo más allá de la formalidad y desde ese puesto fronterizo no les costaba informar al general Rosales, que me hubiese informado a mí y hubiésemos autorizado el paso”, expresó Bernal.

Dijo que este tipo de cosas no pueden volver a pasar, sobre todo ahora que existen excelentes relaciones con el presidente Gustavo Petro.

Comentó que por encima del deber está el sentido común y el sentido común indicaba que esa ambulancia tenía que pasar.