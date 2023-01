Esto luego de que en la mañana de este martes, la guerrilla anunciara que no había llegado a tal acuerdo con el Gobierno nacional en las negociaciones que se están dando entre ambos actores que tuvieron lugar en Venezuela durante las últimas semanas.

“La delegación de diálogos del ELN no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de cese el fuego bilateral, por tanto aún no existe ningún acuerdo en esa materia. En diversas oportunidades hemos señalado que el ELN solo cumple lo que se discuta y se acuerde en la mesa de diálogos donde participemos. No puede aceptarse como acuerdo un decreto unilateral del Gobierno”, dijo el grupo armado en el comunicado.

Sobre esto, Patiño, que fue miembro del M-19 y el negociador de la extinta guerrilla en los diálogos de paz con los gobiernos de Belisario Betancur y Virgilio Barco, aseguró que en Caracas ya se había comentado sobre un cese al fuego bilateral entre el Gobierno y el ELN, pero que no se llegó a un acuerdo formal.