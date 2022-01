EL COLOMBIANO pudo establecer que pese al diagnóstico, las condiciones de salud de Zuluaga son estables.

El candidato del Centro Democrático se encuentra en medio de su campaña para la Presidencia. Este lunes visitó diferentes estaciones de radio en Bogotá. En las últimas semanas también ha recorrido partes del territorio como Barranquilla, capital del departamento del Atlántico.

Zuluaga es el tercer candidato que ha dado positivo para coronavirus en las últimas semanas. Jorge Enrique Robledo confirmó la semana pasada su contagio y antes lo había hecho Enrique Peñalosa, quien estuvo hospitalizado en la Clínica Simón Bolívar en Bogotá.

A través de un comunicado la campaña de Zuluaga informó que la detección se dio “tras realizarse pruebas de rutina, por su actividad en la campaña política”. Asimismo, manifestaron que no presenta síntomas y que cuenta con el esquema de vacunación completo, con tres dosis aplicadas.

“Invito a quienes estuvieron en contacto conmigo en las últimas horas a estar alertas a cualquier síntoma y seguir las recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud ante estas contingencias”, señaló Zuluaga.

A propósito, Robledo cuestionó a Zuluaga por haber asistido al debate mientras esperaba el resultado de la prueba y le exigió publicar el examen de laboratorio en que dio positivo para comprobar la fecha en la que le fue practicado.

“Yo no estuve en el debate de Semana-El Tiempo para no poner en riesgo de covid a los demás candidatos. Una actitud de respeto y seriedad me llevó a actuar así. ¿Cuándo supo Óscar Iván Zuluaga que estaba contagiado? Exijo que publique el examen de laboratorio en el que dio positivo”, escribió Robledo vía Twitter.