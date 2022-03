“SERGIO FAJARDO NUNCA CONSTRUYÓ NADA EN POLÍTICA”



HABLÓ DE PRAGMATISMO PARA DEFENDER ALIADOS CUESTIONADOS

“Represento la visión de cambio que une, que plantea una transición entre un pasado ya agotado y un futuro todavía por construir. Una visión pragmática, que sabe que hay cosas por cuidar, que las reformas requieren consensos, capacidad de unir las distintas fuerzas políticas que el cambio requiere”.

DEJÓ EN FIRME LA POSIBILIDAD DE ALIARSE CON CÉSAR GAVIRIA

“Aceptaría el apoyo de César Gaviria bajo los términos de un acuerdo programático, de un respeto a las ideas, de cierta autonomía en mi forma de conducir la campaña, sí lo aceptaría. Sí me preocuparían las críticas, pero si yo no lo acepto, todos los otros candidatos lo harían. Soy un hombre liberal”.

LE SACÓ EN CARA A FAJARDO SUS INVESTIGACIONES VIGENTES

“No tengo ninguna investigación, usted (Fajardo) sí tiene muchas investigaciones. Usted no puede cuestionar mi posición ética simplemente porque personas que confían en mí han hecho un apoyo. Eso parece más bien el miedo a perder la consulta una disfrazado de una preocupación ética”.

CALIFICÓ A FAJARDO DE TIBIO Y DE FUNDAMENTALISTA MORAL

“No soy tibio, a Fajardo le ha faltado tomar posiciones (...) Eso de los puros buscando a los menos puros para depurarlos no lleva a ninguna parte. El narcisismo moral, menos. Por eso Fajardo nunca construyó nada en política”.



“NO ME PUEDO GASTAR EL TIEMPO HABLANDO DE ALEJANDRO GAVIRIA”



RECLAMÓ QUE NO TODO VALE Y NO COMPARTE ALIANZAS DE GAVIRIA

“Gemán Varón Cotrino, Jorge Rey, Germán Vargas Lleras, todo eso es una decisión política. Eso está en contravía del espíritu de lo que nosotros representamos en la coalición y ya es suficiente. (...) Voy a concentrar a hablarle a Colombia, yo no me puedo gastar el tiempo hablando de Alejandro Gaviria”.

RECHAZÓ EL ACERCAMIENTO ENTRE ALEJANDRO Y CÉSAR GAVIRIA

“La decisión política de Alejandro Gaviria en la relación con César Gaviria es estar con los mismos que han gobernado este país. La forma como usted escoge con quien se junta habla de cómo gobernaría: con los mismos, con la misma corrupción, con el mismo clientelismo, nunca habrá cambio”.

ASEGURÓ QUE LOS ‘CORRUPTOS’ ESTABAN TRAS LAS INVESTIGACIONES

“Tengo muchas investigaciones y son los corruptos los que me han tratado de sacar, pero por cada una de ellas he respondido (...) No hay ni una sola persona que pueda decir que yo le he entregado un puesto, que yo le he entregado un contrato, o que he movido algo para que alguien más se beneficie”.

DIJO QUE TOMABA LAS CRÍTICAS TRANQUILO Y PODÍAN CONVERSAR

“Él (Gaviria) y yo somos personas grandes y las personas grandes tienen que saber tramitar las discusiones y muchas veces esas discusiones son agrias. Incluso personas siendo amigas se dan discusiones duras, pero sigo tranquilo”.