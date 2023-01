“El Gobierno no está en tónica de pedir solicitudes de suspensión de captura de extraditables en la medida en la que también tenga la información suficiente para no hacerlo y, en la medida en que avancemos hacia el establecimiento de las reglas de sometimiento, vamos a tener el marco completo jurídico para avanzar hacia la paz total”, detalló Prada.

Ante esa coyuntura, el ministro aclaró que “lo que ha quedado claro, y lo ha señalado el presidente Gustavo Petro, es que junto con el fiscal vamos a recorrer el camino a que ese tipo de cosas no ocurran, a que tengamos la información suficiente para que quienes estén ya en proceso de extradición vamos a respetar mucho esos procesos que estén por cuenta de la Fiscalía y de la justicia. Ojalá no tengamos ese tipo de perturbaciones hacia adelante”.

Finalmente, el ministro del Interior aclaró que en la actualidad no hay solicitud de extradición formal contra las personas a favor de quienes el Ejecutivo ya solicitó que se levanten las órdenes de captura. No obstante, eso no significa que la justicia estadounidense no esté realizando procesos contra esas personas como alias Chiquito Malo.